Kocaeli'de 3 katlı binada çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Bu arada çatı katında beslenen tavuklar da telef oldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile polis sevk edildi.

Sultan Orhan Mahallesi 1140 Sokak'ta 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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