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        Kocaeli'de 3 katlı binada çıkan yangında 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı, yaralanan ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 11:11 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:43
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        Kocaeli'de 3 katlı binada çıkan yangında 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı, yaralanan ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

        Sultan Orhan Mahallesi 1140 Sokak'ta 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile polis sevk edildi.

        Alevlerin büyümesi üzerine bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Yangına müdahale etmeye çalışan apartman sahibi Ş.A'nın yüzünde yanıklar oluştu. Yaralı, sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında, çatıda geniş çapta hasar oluştu.

        Bu arada çatı katında beslenen tavuklar da telef oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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