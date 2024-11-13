Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de bir evde ruhsatsız 20 otomatik av tüfeği ele geçirildi

        Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir evde ruhsatsız 20 otomatik av tüfeği ve 59 şarjör ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 17:01 Güncelleme: 13.11.2024 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de bir evde ruhsatsız 20 otomatik av tüfeği ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir evde ruhsatsız 20 otomatik av tüfeği ve 59 şarjör ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Bu çerçevede Darıca'da bir ikamette yapılan aramada ruhsatsız 20 otomatik av tüfeği ile 59 şarjör bulundu.

        Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu: 10 gün önce öldükleri ortaya çıktı
        Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu: 10 gün önce öldükleri ortaya çıktı
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        3 polis açığa alındı! Gözaltında kaçtı! Polis ateşiyle öldü!
        3 polis açığa alındı! Gözaltında kaçtı! Polis ateşiyle öldü!
        "Konut satışında Avrupa 1.'liğini garantiledik"
        "Konut satışında Avrupa 1.'liğini garantiledik"
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        First lady Elonia
        First lady Elonia
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!

        Benzer Haberler

        İzmit Körfezi'nden 1 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldı
        İzmit Körfezi'nden 1 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldı
        Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Dünyada her yere ihracat yapabilen sektör h...
        Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Dünyada her yere ihracat yapabilen sektör h...
        Savunma Sanayii Başkanı Görgün "Match4Industry İkili İş Görüşmeleri" etkinl...
        Savunma Sanayii Başkanı Görgün "Match4Industry İkili İş Görüşmeleri" etkinl...
        Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda...
        Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda...
        Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Hatalı teşhis yüzünden göğüslerinin alındığı iddiasıyla açtığı davada istin...
        Hatalı teşhis yüzünden göğüslerinin alındığı iddiasıyla açtığı davada istin...