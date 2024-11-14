Kocaeli'de çıkan ev yangınında bir kişi öldü

Muhammet Ali Alma'ya (40) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Şahin Sokak'ta, 4 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kocaeli'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

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