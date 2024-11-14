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        Kocaeli'de çıkan ev yangınında bir kişi öldü

        Kocaeli'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 09:43 Güncelleme: 14.11.2024 - 10:13
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        Kocaeli'de çıkan ev yangınında bir kişi öldü
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        Kocaeli'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Şahin Sokak'ta, 4 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangını söndüren itfaiye erleri, yaptıkları kontrollerde evde yanmış erkek cesedine rastladı.

        Muhammet Ali Alma'ya (40) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Oğlunun ölüm haberini alınca fenalaşan baba Bahattin Alma, sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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