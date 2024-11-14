Kocaeli'de ve Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Güzergahta görev yapan trafik ve karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyardı.

Kara yolunun Düzce geçişinde yer alan Bakacak, Karanlıkdere, Kaynaşlı ve Bıçkıyanı mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde de sis dolayısıyla görüş mesafesi azaldı.

Kocaeli ile Bolu Dağı Düzce geçişinde sis etkili oldu.

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