Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de ve Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

        Kocaeli ile Bolu Dağı Düzce geçişinde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 09:46 Güncelleme: 14.11.2024 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de ve Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli ile Bolu Dağı Düzce geçişinde sis etkili oldu.

        Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte İzmit, Gölcük, Başiskele ve Kartepe'nin yüksek kesimlerinde görüş mesafesi azaldı.

        Deniz seviyesinden bakıldığında yüksek kesimlerdeki mahallelerde bulunan bazı evler, sis nedeniyle gözden kayboldu.

        Görüş mesafesinin düştüğü mevkilerde sürücüler dikkatli ilerledi.

        - Düzce

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde de sis dolayısıyla görüş mesafesi azaldı.

        Kara yolunun Düzce geçişinde yer alan Bakacak, Karanlıkdere, Kaynaşlı ve Bıçkıyanı mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

        Güzergahta görev yapan trafik ve karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        İranlı 3 kardeş ölü bulunmuştu! 9 sayfalık not toplu ölümü aydınlattı!
        İranlı 3 kardeş ölü bulunmuştu! 9 sayfalık not toplu ölümü aydınlattı!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
        Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
        Bakan'dan EYT'nin maliyeti açıklaması
        Bakan'dan EYT'nin maliyeti açıklaması
        Anne ve çocuğa İETT otobüsü çarptı! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
        Anne ve çocuğa İETT otobüsü çarptı! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Zalewski'den G.Saray itirafı!
        Zalewski'den G.Saray itirafı!
        "İyi geldik birbirimize"
        "İyi geldik birbirimize"
        Fenerbahçe'de sol bek harekatı!
        Fenerbahçe'de sol bek harekatı!
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        X hesabını da kapattı
        X hesabını da kapattı
        Borsada yükseliş trendi başladı mı?
        Borsada yükseliş trendi başladı mı?

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de çıkan ev yangınında bir kişi öldü
        Kocaeli'de çıkan ev yangınında bir kişi öldü
        TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 yaralı
        TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 yaralı
        Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi yaralandı
        Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde objeler ve 56 sikke ele geçirildi
        Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde objeler ve 56 sikke ele geçirildi
        Gebze'de 105 adet tarihi eser ele geçirildi
        Gebze'de 105 adet tarihi eser ele geçirildi
        Sapanca Gölü'nde sular çekilince tarihi kilise ortaya çıktı
        Sapanca Gölü'nde sular çekilince tarihi kilise ortaya çıktı