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        Kocaeli'de otobüs durağına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otobüs durağına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 00:14 Güncelleme: 20.11.2024 - 00:19
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        Kocaeli'de otobüs durağına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otobüs durağına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

        D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden Eyüp İ. idaresindeki 26 PE 544 plakalı hafif ticari araç Kuruçeşme Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak kimsenin bulunmadığı sırada otobüs durağına çarptı.

        Kazada araçta sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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