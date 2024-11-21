Kandıra'da "Güvenli Okul" denetimleri sürüyor
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde "Güvenli Okul" uygulaması kapsamında denetim yapıldı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde "Güvenli Okul" uygulaması kapsamında denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kandıra ilçesinde 16 okul ve çevrelerinde bulunan umuma açık yerlerde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde 144 şahıs sorgulandı ve 19 araç ile servis kontrol edildi.
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