Kocaeli'de 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hakkında 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hakkında 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çeşitli suçlardan 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A, Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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