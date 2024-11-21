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        Kocaeli'de 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hakkında 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 11:52 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:52
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        Kocaeli'de 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hakkında 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Çeşitli suçlardan 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A, Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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