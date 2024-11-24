Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobil ile cipin çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobil ile cipin çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı.
S.Ö. yönetimindeki 54 AHD 194 plakalı otomobil ile E.K'nin kullandığı 41 APH 557 plakalı cip, otoyolun İstanbul istikameti Çınarlı mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü S.Ö. ile diğer araçtaki R.K, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde bir süre aksayan ulaşım, temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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