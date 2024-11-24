Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde bir süre aksayan ulaşım, temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazada yaralanan sürücü S.Ö. ile diğer araçtaki R.K, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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