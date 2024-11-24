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        Vali Aktaş, şehit öğretmen Erkan Aydın'ın ailesini ziyaret etti

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 1993 yılında Tunceli'de terör saldırısında şehit düşen öğretmen Erkan Aydın'ın annesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 14:26 Güncelleme: 24.11.2024 - 14:41
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        Vali Aktaş, şehit öğretmen Erkan Aydın'ın ailesini ziyaret etti
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        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 1993 yılında Tunceli'de terör saldırısında şehit düşen öğretmen Erkan Aydın'ın annesini ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Aktaş, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde ikamet eden şehit annesi Emine Aydın'a 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyarette bulundu.

        Sohbet ettiği Aydın'a minnet duygularını ileten Aktaş, devletin her daim şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

        Ziyarete, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan ve Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Erin de katıldı.

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