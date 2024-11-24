Vali Aktaş, şehit öğretmen Erkan Aydın'ın ailesini ziyaret etti

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 1993 yılında Tunceli'de terör saldırısında şehit düşen öğretmen Erkan Aydın'ın annesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Aktaş, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde ikamet eden şehit annesi Emine Aydın'a 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyarette bulundu.

Sohbet ettiği Aydın'a minnet duygularını ileten Aktaş, devletin her daim şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.