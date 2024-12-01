Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 17 bin 757 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda 1 kişi tutuklandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 17 bin 757 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda 1 kişi tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.
Çayırova ilçesinde bir adreste yapılan aramada 16 parça halinde 3 kilogram ağırlığında 17 bin 757 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği Gebze Adliyesinde nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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