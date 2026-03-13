Canlı
        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de çölyak hastaları için glutensiz gıdalar hazırlandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çölyak hastaları ve gluten hassasiyeti olan bireyler için ramazan pidesi, lahmacun ve mantı hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 11:06
        Kocaeli Çayırova Glutensiz Yaşam Derneği ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Gebze Şubesi işbirliğinde çölyak hastaları ve gluten hassasiyeti olan bireyler için düzenlenen etkinlikte, gönüllüler tarafından glutensiz ürünler hazırlandı.

        Hazırlanan ramazan pidesi, lahmacun ve mantılar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

        Dernek başkanı Emine Otlu, amaçlarının çölyak hastalarının sıcak ve taze gıdaya kendi imkanlarıyla ulaşabilmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

        Eğitici ve öğretici üretim alanı oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Otlu, "Çölyak hastalarına glutensiz gıdaların dışarıdaki gibi yapılabileceğini öğreterek evlerinde de rahatlıkla hazırlamalarını hedefliyoruz." dedi.

        12 yaşındaki çölyak hastası Gülçin Erdoğan da ramazan ayında pide, lahmacun ve mantı yiyebileceği için mutlu olduğunu söyledi.

        Etkinliğe Gebze İHH Kadın Birimi Sorumlusu Asuman Veyisoğlu ve gönüllüler katıldı.

        Glutensiz hamur işi yapımı ve dağıtımı ramazan ayının sonuna kadar devam edecek.

