Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.





Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.





Kocaeli temsilcisi, ligde çıktığı 25 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 33 puanla 7. sırada yer aldı.



Ligin ikinci devresinde evinde oynadığı 4 karşılaşmadan 3'ünü kaybeden Körfez ekibi, deplasman maçlarındaysa 2 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.





Süper Lig'deki son maçında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor karşısında puan almaya çalışacak.



Körfez temsilcisinde sakatlıkları bulunan Mateusz Wieteska, Bruno Petkovic ve Aleksandar Jovanovic, maçta forma giyemeyecek.

