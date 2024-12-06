Kocaeli'de hastanenin elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde özel bir hastanenin bodrum katındaki elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde özel bir hastanenin bodrum katındaki elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü.
Ovacık Mahallesi'nde bulunan hastanenin bodrum katındaki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Personelin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, çalışma sırasında bazı hastane personelinin dışarıya çıktığı görüldü.
İtfaiyenin müdahalesinin ardından hastanedeki işleyiş normale dönerken, yangın küçük çapta hasara neden oldu.
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