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        Kocaeli'de hastanenin elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde özel bir hastanenin bodrum katındaki elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 14:02 Güncelleme: 06.12.2024 - 14:28
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        Kocaeli'de hastanenin elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde özel bir hastanenin bodrum katındaki elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü.

        Ovacık Mahallesi'nde bulunan hastanenin bodrum katındaki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Personelin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, çalışma sırasında bazı hastane personelinin dışarıya çıktığı görüldü.

        İtfaiyenin müdahalesinin ardından hastanedeki işleyiş normale dönerken, yangın küçük çapta hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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