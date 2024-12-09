Türkiye-Yunanistan Hackathonu'na başvurular başladı

Türkiye ve Yunanistan arasındaki kültürel ve teknolojik bağları derinleştirmek amacıyla düzenlenen Türkiye-Yunanistan Hackathonu için başvurular başladı.

Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, hackathon, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Bilişim Vadisi ve THE Athens Startup Business Incubator işbirliğiyle düzenleniyor.

Etkinlik, sürdürülebilir kentsel hareketlilik, akıllı mahalleler, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ulaşım sistemleri gibi kritik alanlarda yenilikçi çözümler üretmeyi hedefliyor. Günlük yaşamı iyileştiren, çevreye duyarlı ve toplum odaklı yaklaşımları teşvik eden etkinlikte katılımcılar, beyin fırtınası oturumları, aydınlatıcı atölye çalışmaları ve yoğun kodlama sprintleri ile geleceği şekillendiren çözümler üzerinde çalışacak.

- Yarı final Bilişim Vadisi'nde Hackathonun çevrim içi aşamasında başarılı olan takımlar, 20-21 Şubat 2025'te Bilişim Vadisi Kocaeli kampüsünde yarı finalde buluşacak. Finale kalan ekipler ise 26-27 Şubat 2025’te Atina'da sunum yaparak büyük ödüller için yarışacak. Etkinlikte birinci olan takım 20 bin, ikinci 10 bin, üçüncü de 5 bin avro ödülün sahibi olacak. Ayrıca, ilk üç takım Bilişim Vadisi veya THE Athens Startup Business Incubator'da 6 ay boyunca kuluçka alanlarına erişim hakkı kazanacak.