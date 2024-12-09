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        Türkiye-Yunanistan Hackathonu'na başvurular başladı

        Türkiye ve Yunanistan arasındaki kültürel ve teknolojik bağları derinleştirmek amacıyla düzenlenen Türkiye-Yunanistan Hackathonu için başvurular başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 15:06 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:06
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        Türkiye-Yunanistan Hackathonu'na başvurular başladı
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        Türkiye ve Yunanistan arasındaki kültürel ve teknolojik bağları derinleştirmek amacıyla düzenlenen Türkiye-Yunanistan Hackathonu için başvurular başladı.

        Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, hackathon, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Bilişim Vadisi ve THE Athens Startup Business Incubator işbirliğiyle düzenleniyor.

        Etkinlik, sürdürülebilir kentsel hareketlilik, akıllı mahalleler, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ulaşım sistemleri gibi kritik alanlarda yenilikçi çözümler üretmeyi hedefliyor.

        Günlük yaşamı iyileştiren, çevreye duyarlı ve toplum odaklı yaklaşımları teşvik eden etkinlikte katılımcılar, beyin fırtınası oturumları, aydınlatıcı atölye çalışmaları ve yoğun kodlama sprintleri ile geleceği şekillendiren çözümler üzerinde çalışacak.

        - Yarı final Bilişim Vadisi'nde

        Hackathonun çevrim içi aşamasında başarılı olan takımlar, 20-21 Şubat 2025'te Bilişim Vadisi Kocaeli kampüsünde yarı finalde buluşacak. Finale kalan ekipler ise 26-27 Şubat 2025’te Atina'da sunum yaparak büyük ödüller için yarışacak.

        Etkinlikte birinci olan takım 20 bin, ikinci 10 bin, üçüncü de 5 bin avro ödülün sahibi olacak. Ayrıca, ilk üç takım Bilişim Vadisi veya THE Athens Startup Business Incubator'da 6 ay boyunca kuluçka alanlarına erişim hakkı kazanacak.

        Projelerin "greeceturkiyehackathon.com" adresinden sunulabileceği etkinlik için başvurular 8 Ocak 2025'te sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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