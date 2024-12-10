Kocaeli'de su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sedat Ç. idaresindeki 78 FA 925 plakalı otomobil Eskihisar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılmak istenen otomobilin ön kısmından koparak parçalandığı görüldü.
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