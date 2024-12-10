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        Kocaeli'de su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 15:55 Güncelleme: 10.12.2024 - 16:05
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        Kocaeli'de su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Sedat Ç. idaresindeki 78 FA 925 plakalı otomobil Eskihisar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılmak istenen otomobilin ön kısmından koparak parçalandığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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