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        Kocaeli'de imalathanede çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik malzeme imalathanesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 18:56 Güncelleme: 12.12.2024 - 19:04
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        Kocaeli'de imalathanede çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik malzeme imalathanesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Sultan Orhan Mahallesi 1167. Sokak'ta faaliyet gösteren plastik malzeme imalathanesinde bulunan döküm fırınında yangın çıktı.

        Çalışanların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle imalathanede hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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