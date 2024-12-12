Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 20:24 Güncelleme: 12.12.2024 - 20:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekiplerce Körfez ve Derince ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların adresleri ve üst aramalarında, 1 kilo 824 gram sentetik uyuşturucu ile 504 sentetik ecza ele geçirildi.

        İşlemleri sonrası adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.C, D.B. ve Z.Y. tutuklandı, A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        Fahrettin Altun'dan açıklamalar
        Fahrettin Altun'dan açıklamalar
        Trump: İran ile savaşabiliriz
        Trump: İran ile savaşabiliriz
        Malmö'de ilk 11'ler belli oldu!
        Malmö'de ilk 11'ler belli oldu!
        Pentagon: Oreşnik yeniden kullanılabilir
        Pentagon: Oreşnik yeniden kullanılabilir
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        12 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        12 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
        Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
        Veda günü
        Veda günü
        TIME, yılın kişisini seçti: Donald Trump
        TIME, yılın kişisini seçti: Donald Trump
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de imalathanede çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de imalathanede çıkan yangın söndürüldü
        Plastik imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Plastik imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Kocaeli'de "Dur" ihtarına uymayan motosikletliyi öldürmekten yargılanan pol...
        Kocaeli'de "Dur" ihtarına uymayan motosikletliyi öldürmekten yargılanan pol...
        Polis memuru, ölümüne neden olduğu motosiklet sürücüsünün ailesinden af dil...
        Polis memuru, ölümüne neden olduğu motosiklet sürücüsünün ailesinden af dil...
        Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
        Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
        Karabük ve Kartepe'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
        Karabük ve Kartepe'nin yüksek kesimlerine kar yağdı