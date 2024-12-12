Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce Körfez ve Derince ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adresleri ve üst aramalarında, 1 kilo 824 gram sentetik uyuşturucu ile 504 sentetik ecza ele geçirildi.
İşlemleri sonrası adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.C, D.B. ve Z.Y. tutuklandı, A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.