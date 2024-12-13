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        Özge Kılcı Bağ, driftte podyuma çıkan ilk kadın pilot olmanın gururunu yaşıyor

        ŞAHİN OKTAY - İstanbul'da yaşayan 30 yaşındaki Özge Kılcı Bağ, 5 yıl önce başladığı drift sporunda podyuma çıkan ilk kadın pilot olmayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:08 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:25
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        Özge Kılcı Bağ, driftte podyuma çıkan ilk kadın pilot olmanın gururunu yaşıyor
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        ŞAHİN OKTAY - İstanbul'da yaşayan 30 yaşındaki Özge Kılcı Bağ, 5 yıl önce başladığı drift sporunda podyuma çıkan ilk kadın pilot olmayı başardı.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca düzenlenen 2024 Türkiye Drift Şampiyonası'nda 3'üncülüğü kazanan Bağ, AA muhabirine, çocukluğundan beri arabalara merakı olduğunu, motor sporlarına da ilk olarak ralliyle başladığını anlattı.

        Rallideyken drift yapmaya çalıştığını fark edince bu branşa yönelmeye karar verdiğini belirten Bağ, eşiyle 5 yıldır profesyonel olarak drift yaptığını söyledi.

        Bağ, drifte başlama sürecinin çok zor olduğuna değinerek, "Arabayı aldığımız gibi yapmaya başladık. Arabanın yapımı neredeyse bir seneye yakın sürdü. Sonrasında eşimle ikimizin arabası aynı zamanlarda bitti. İkimiz de antrenmana çıktık. O zamandan beri bu sporu yapıyoruz ama ilk baştaki süreç çok zor." diye konuştu.

        Arabayı drifte hazırlamanın, ayarlarını yapmanın kolay olmadığından bahseden Bağ, "Bir yaptığında hemen 'oldu' deyip çıkamıyorsun. Arabanın ayarını yapıyorsun, piste geliyorsun. 'Olmuş, olmamış, rot ayarın bozuk' gibi birçok problem çıkıyor. Bir daha geliyorsun, bir daha yapıyorsun. Hiç bitmiyor. Biz 5 senedir hep araba yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Sponsor bulduğumda yurt dışındaki yarışlara gitme hedefim var"

        Özge Kılcı Bağ, bu sezon en çok son yarışta zorlandığını anlatarak, "Türkiye üçüncülüğü için yarıştım. Gerçekten rakiplerim çok zorluydu. Tek kızım. Bu yüzden yarışta çok zorlandım ama şükür ki başarıl oldum. Hem bu yarışın üçüncüsü hem Türkiye üçüncüsü oldum." şeklinde konuştu.

        Bu branşta podyuma çıkan ilk kadın olmanın gururunu yaşadığını aktaran Bağ, şöyle devam etti:

        "Çok heyecanlıydım. İnanılmaz süper bir duygu. İnşallah bütün kadın pilotlarımızı, bu işe gönül verenleri, hepsini buraya bekliyoruz. Bundan sonra inşallah birincilik hedefim ve yurt dışında yarışma isteğim var. Tabii sponsor bulursam. Çünkü kendi imkanlarımla yapmaya çalışıyorum. Şu an hiçbir sponsorum yok. Sponsor bulduğumda yurt dışındaki yarışlara gitme hedefim var."

        Bağ, motor sporlarına merakı olan kadınlara korkmamaları tavsiyesinde bulunarak, "Kesinlikle buraya gelmelisiniz. Çünkü kadının gücü vardır, her zaman başarır. O yüzden ben kadınlarımızın, illa drift için konuşmuyorum, bütün motor sporlarını yapabileceğinden eminim." değerlendirmesinde bulundu.

        Eşiyle 5 yıldır yarıştıklarını aktaran Özge Kılcı Bağ, "Bu senenin başında motoru kırıldı. Ondan sonra bıraktı. Hakem oldu kendisi. Şimdi bizi puanlıyor. Beraber antrenman yapıyoruz. Bu da büyük bir artı oluyor bizim için." diyerek sözlerini tamamladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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