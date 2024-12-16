Kocaeli'de 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'de çeşitli suçlardan hakkında 25 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kocaeli'de çeşitli suçlardan hakkında 25 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Kartepe ilçesinde olduğu belirlenen, çeşitli suçlardan 15 ayrı aranma kaydıyla hakkında 25 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.