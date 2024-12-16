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        Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 20:24 Güncelleme: 16.12.2024 - 20:31
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        Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Akçakoca Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi'nde bulunan Hüseyin K'ye ait televizyon tamir dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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