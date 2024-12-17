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        Dilovası Belediyesi çalışanları, imzalanan toplu sözleşmeyi halay çekerek kutladı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde DİSK Genel-İş Sendikası ile belediyenin yaptığı toplu sözleşme, personel tarafından halaylar eşliğinde kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 17:20 Güncelleme: 17.12.2024 - 17:24
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        Dilovası Belediyesi çalışanları, imzalanan toplu sözleşmeyi halay çekerek kutladı
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde DİSK Genel-İş Sendikası ile belediyenin yaptığı toplu sözleşme, personel tarafından halaylar eşliğinde kutlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, DİSK Genel-İş Sendikasıyla bir süredir devam eden görüşmelerde anlaşmaya varıldı. Belediye Kültür Merkezi'nde sözleşmeye imzaların atılmasının ardından Başkan Ramazan Ömeroğlu ile çalışanlar halay çekti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ömeroğlu, kurumsal kimliğin önemine dikkati çekerek, çalışanlardan aynı çatı altında çalıştıkları iş arkadaşlarına karşı sevgi, saygı ve iş disiplinini elden bırakmamalarını istedi.

        Ömeroğlu, beden işçilerinin koşullarını daha da iyileştirecek adımlar atacaklarını sözlerine ekledi.

        DİSK Genel-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük de Başkan Ömeroğlu'nun, emeğe ve emekçiye verdiği değeri ortaya koyduğunu, sözleşmenin de işçiler açısından dönüm noktası olduğunu ifade etti.

        İmza törenine, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda çalışan katıldı.

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