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        Dilovası'nda İŞKUR Hizmet Noktası açıldı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde İŞKUR Hizmet Noktası hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 15:52 Güncelleme: 18.12.2024 - 16:01
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        Dilovası'nda İŞKUR Hizmet Noktası açıldı
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde İŞKUR Hizmet Noktası hizmete alındı.

        Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri bünyesinde kurulan İŞKUR Hizmet Noktasının açılışı gerçekleştirildi.

        Açılış törenine Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Türker, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ulvi Yılmaz ve diğer yetkililer katıldı.

        Kaymakamı Kubilay, bölgede üretim ve istihdamın başta geldiği dile getirerek, "Dilovası Türkiye'nin en önemli sanayi bölgesidir. Burada binlerce personel istihdam ediliyor. Bunun için Kaymakamlığımız bünyesinde hazırlanan projeyle ilçemizde faaliyet gösteren bütün OSB'ler bünyesinde İŞKUR Hizmet noktaları tamamında faaliyete geçirildi. Burada bunun gururunu ve heyecanını yaşıyoruz, emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

        Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Türker de sanayicinin ihtiyacı olan bir hizmeti gerçekleştirdiklerini belirterek, bir gence bile yardımcı olmanın kendilerine mutlu edeceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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