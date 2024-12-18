Kocaeli'de yüksekten düşen işçi ağır yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yüksekten düşen işçi ağır yaralandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yüksekten düşen işçi ağır yaralandı.
Sanayi Mahallesi 9. Cadde'de bulunan otomotiv firmasının çatısında çalışan O.H. dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düştü.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O.H'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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