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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 23:22 Güncelleme: 18.12.2024 - 23:22
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Sanayi Mahallesi 9. Cadde'de bulunan bir otomotiv firmasının çatısında çalışan Orçun Hoşbaşak (31), yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düştü.

        Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Hoşbaşak, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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