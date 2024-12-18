GÜNCELLEME - Kocaeli'de yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.
Sanayi Mahallesi 9. Cadde'de bulunan bir otomotiv firmasının çatısında çalışan Orçun Hoşbaşak (31), yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düştü.
Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Hoşbaşak, kurtarılamadı.
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