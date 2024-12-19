Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
"Banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.D, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası olan U.K. ile aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.E. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlüler, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.