Kocaeli'de 40 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü İstanbul'da yakalandı

Bu kapsamda hakkında 40 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 726 bin 100 lira para cezası bulunan, Kocaeli Ağır Ceza İlamat Masasınca 20, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesince 2 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan A.T. İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

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