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        Kocaeli'de 40 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü İstanbul'da yakalandı

        Hakkında 40 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü İstanbul'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 21:27 Güncelleme: 19.12.2024 - 21:30
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        Kocaeli'de 40 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü İstanbul'da yakalandı
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        Hakkında 40 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü İstanbul'da yakalandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda hakkında 40 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 726 bin 100 lira para cezası bulunan, Kocaeli Ağır Ceza İlamat Masasınca 20, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesince 2 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan A.T. İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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