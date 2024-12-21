Karamürsel'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı

Yerli malı kullanmanın, ekonomik kalkınmanın yanı sıra kültür ve değerleri de yaşatacağına işaret eden Çiftçi, yerli malı bilincinin toplumda güçlenmesini diledi.

Okul müdürü Murat Çiftçi, yerli üretime katkı sağlamanın ve bu bilinci gelecek nesillere aktarmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

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