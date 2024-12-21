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        Karamürsel'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 11:28 Güncelleme: 21.12.2024 - 11:33
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        Karamürsel'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği düzenlendi.

        Uçan Balon Anaokulu'nda hafta kapsamında yöresel ürünler sergilendi ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Okul müdürü Murat Çiftçi, yerli üretime katkı sağlamanın ve bu bilinci gelecek nesillere aktarmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

        Yerli malı kullanmanın, ekonomik kalkınmanın yanı sıra kültür ve değerleri de yaşatacağına işaret eden Çiftçi, yerli malı bilincinin toplumda güçlenmesini diledi.

        Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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