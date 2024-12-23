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        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çocuklar yararına kermes düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 14:23 Güncelleme: 23.12.2024 - 14:31
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        Kocaeli'den kısa kısa
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çocuklar yararına kermes düzenledi.

        Karamürsel Çocuk Yuvası Sevenler Derneğince 4 Temmuz Mahallesi İlhan Çınar Alanı'nda Gazi Vakfı Gazanfer Bilge Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar yararına yapılan kermeste hediyelik eşya ve giysiler satışa sunuldu.

        Dernek başkanı Nursen Keskin, gazetecilere, kermesten elde edilecek gelirinin tamamının yuvada kalan çocukların ihtiyaçları için kullanılacağını belirterek, kermese katılıp ürünler alarak çocuklara destek olan vatandaşlara teşekkür etti.

        - Körfez'de 45 ton cam atığı ekonomiye kazandırıldı

        Körfez Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında bu yıl 45 ton cam atığını geri dönüştürerek ekonomiye kazandırdı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte vatandaşlar kullanmadıkları cam ürünlerini 55 noktaya yerleştirilen atık kumbaralarına atabiliyor.

        Her ay ekiplerce boşaltılan kumbaralar, önce atık getirme merkezine ardından cam işleme fabrikasına gönderiliyor.

        Çalışmayla cam atıklar ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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