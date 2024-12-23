Kocaeli'den kısa kısa

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte vatandaşlar kullanmadıkları cam ürünlerini 55 noktaya yerleştirilen atık kumbaralarına atabiliyor.

Dernek başkanı Nursen Keskin, gazetecilere, kermesten elde edilecek gelirinin tamamının yuvada kalan çocukların ihtiyaçları için kullanılacağını belirterek, kermese katılıp ürünler alarak çocuklara destek olan vatandaşlara teşekkür etti.

Karamürsel Çocuk Yuvası Sevenler Derneğince 4 Temmuz Mahallesi İlhan Çınar Alanı'nda Gazi Vakfı Gazanfer Bilge Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar yararına yapılan kermeste hediyelik eşya ve giysiler satışa sunuldu.

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