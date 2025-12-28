SAPANCA GÖLÜ ALARM VERİYOR - Kocaeli, su kaynaklarını çeşitlendirerek Sapanca Gölü'ndeki baskıyı azaltıyor
KADİR YILDIZ - Kocaeli'de içme suyunun yüzde 78'i Yuvacık Barajı ve yerel kaynaklardan sağlanarak Sapanca Gölü'nün korunmasına katkı sunuluyor.
KADİR YILDIZ - Kocaeli'de içme suyunun yüzde 78’i Yuvacık Barajı ve yerel kaynaklardan sağlanarak Sapanca Gölü'nün korunmasına katkı sunuluyor.
Anadolu Ajansının
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.