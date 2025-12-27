Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde vatandaşlara çorba ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 21:12 Güncelleme: 27.12.2025 - 21:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde vatandaşlara çorba ikram edildi.

        Saadet Partisi İlçe Kadın Kolları, Karamürsel'deki halk pazarında kurulan stantta esnaf ve vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

        Saadet Partisi İlçe Kadın Kolları Başkanı Şafak Yamak, amaçlarının toplumun dayanışmasına katkı sağlamak olduğunu belirterek, etkinlikte emeği geçen teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

        - Darıca'da "Kars Yöresel Ürünler Festivali" başladı

        Darıca ilçesinde Kars'ın yöresel lezzetlerini ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen festival başladı.

        Darıca Belediyesi ile Darıca Kars İli ve İlçeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Cami Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanında düzenlenen festivalin açılışında konuşan dernek başkanı Abdullah Yıldız, Kars'ın güzelliklerini, tarihini ve lezzetini bir araya getirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba da sivil toplum kuruluşlarının şehrin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağladığını kaydetti.

        Konuşmaların ardından Kars yöresine ait halk oyunları ve türkülerle devam eden festival, 30 Aralık'ta sona erecek.

        Açılışa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

        - Marmara TEKNOKENT Genel Müdürü Mehmet Ali Okur'un kayınpederi Saim Orhan defnedildi

        Yaşlılığa bağlı rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden TEKNOKENT Genel Müdürü Mehmet Ali Okur'un kayınpederi Saim Orhan'ın cenazesi Gebze ilçesinde toprağa verildi.

        Orhan'ın cenazesi Mustafa Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenazeye AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, siyasi partilerin temsilcileri, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        Test sonuçları açıklandı!
        Test sonuçları açıklandı!
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        Koridorda silah sesleri
        Koridorda silah sesleri
        F.Bahçe taraftarına mektup yazdı!
        F.Bahçe taraftarına mektup yazdı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Şoföre şiddet kamerada
        Şoföre şiddet kamerada
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Markette sessiz çığlık
        Markette sessiz çığlık
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!

        Benzer Haberler

        TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Bölge İstişare Topl...
        TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Bölge İstişare Topl...
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı
        Kocaeli'de okul çevrelerinde denetim: Dilendirilen 10 çocuk ailesine teslim...
        Kocaeli'de okul çevrelerinde denetim: Dilendirilen 10 çocuk ailesine teslim...
        Trafikte ortalığı savaş alanına çevirmişti: 4 şüpheli yakalandı
        Trafikte ortalığı savaş alanına çevirmişti: 4 şüpheli yakalandı
        Trafoda çıkan parlama paniğe yol açtı
        Trafoda çıkan parlama paniğe yol açtı
        Kocaeli'de yüksek kesimlerde kesintisiz kış mesaisi başladı
        Kocaeli'de yüksek kesimlerde kesintisiz kış mesaisi başladı