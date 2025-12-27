Kocaeli'den kısa kısa

Açılışa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından Kars yöresine ait halk oyunları ve türkülerle devam eden festival, 30 Aralık'ta sona erecek.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba da sivil toplum kuruluşlarının şehrin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağladığını kaydetti.

Darıca Belediyesi ile Darıca Kars İli ve İlçeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Cami Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanında düzenlenen festivalin açılışında konuşan dernek başkanı Abdullah Yıldız, Kars'ın güzelliklerini, tarihini ve lezzetini bir araya getirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Saadet Partisi İlçe Kadın Kolları Başkanı Şafak Yamak, amaçlarının toplumun dayanışmasına katkı sağlamak olduğunu belirterek, etkinlikte emeği geçen teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.