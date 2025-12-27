TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Bölge İstişare Toplantısı Kocaeli'de yapıldı

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Özellikle amacımız erişilebilirlik noktasında var olan seviyeyi daha yukarı taşımak ve bu noktada da tüm kurumları, kuruluşları daha güçlü işbirliğine sevk etmek. Bu hakikaten başarılabilir bir iş çünkü herkesin bu konuda bir çalışması, bir gündemi ve bir gayreti var." dedi.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonunun Bölge İstişare Toplantısı, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Kente gelen Kasapoğlu ve beraberindekiler, Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi ve Gonca Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti.

Heyet, daha sonra İzmit'teki Uluslararası Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Bölge İstişare Toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Kasapoğlu, komisyon çalışmalarının yalnızca TBMM çatısı altında yürütülmediğini, istişare toplantılarıyla bölgelerin dinamiklerini tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.

Kasapoğlu, yerel yönetimler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri, girişimciler, sporcular ve sanatçılarla bu süreci en güçlü şekilde yürütmenin gayreti içinde olduklarını vurguladı.

Kocaeli'de hayata geçirilen projelere dikkati çeken Kasapoğlu, "Buraya gelmeden önce bizleri çok mutlu kılacak projeleri tespit ettik. Bizimköy'ü ziyaret ettik. Yıllardan beri faaliyet gösteren çok önemli, istihdam odaklı bir proje. Kocaeli bu anlamda öncü bir il." diye konuştu. Kasapoğlu, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezinin de örnek uygulama olduğunu belirterek, yerel yönetimlerin bu konuda ayrı misyon ve sorumluluğunun olduğunu ifade etti. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın konuşmalarıyla devam eden toplantı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların talep ve önerilerinin dinlenilmesinin ardından sona erdi. - "Amacımız erişilebilirlik noktasında var olan seviyeyi daha yukarı taşımak" Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kasapoğlu, tüm engel gruplarını dinleme noktasında kendini sorumlu hisseden bir komisyon olduklarını söyledi. Toplumun tüm kesimleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, spor camiası ve bu konuya kendini adamış kişilerle bir araya geldiklerini anlatan Kasapoğlu, komisyonun ülkenin tüm kurumlarına ulaşma anlamında aşama kat ettiğini dile getirdi.

Kasapoğlu, Marmara Bölgesi'ndeki tüm illeri kapsayan istişare toplantısının hem kendileri hem de bu süreçlere katkı sağlayan tüm taraflar için verimli olduğunu vurgulayarak, "Özellikle amacımız erişilebilirlik noktasında var olan seviyeyi daha yukarı taşımak ve bu noktada da tüm kurumları, kuruluşları daha güçlü işbirliğine sevk etmek. Bu hakikaten başarılabilir bir iş çünkü herkesin bu konuda bir çalışması, bir gündemi, bir gayreti var." ifadelerini kullandı. Yerel yönetimleri bu süreçlere daha çok katmak istediklerini belirten Kasapoğlu, "İnanıyorum ki komisyonumuz da hem raporuyla hem bu konulardaki takip süreciyle belediyeler başta olmak üzere yerel yönetimlerin bu noktada daha çok var olmasını inanıyorum ki temin edecek. Kocaeli bunun çok güncel bir örneği." dedi. Kasapoğlu, komisyon çalışmalarının sadece bir rapordan ibaret olmayacağına işaret ederek, şöyle devam etti: "Rapor odaklı çalışmıyoruz. Bu süreçleri yönetirken bir çözüm ortaya koymak istiyoruz. Bununla ilgili hamdolsun başarılı adımlarımız oldu. Komisyon çalışmaları, sonraki süreç ve rapor yazımı süreçlerinde pek çok konuyu rapora gerek kalmadan çözmüş olacağız. Buna da inanıyoruz çünkü kurumlarımızda bu konuda işbirliklerimiz var. Raporu kaleme aldığımızda işin nihayetinde inanıyoruz ki referans çalışmayı da ortaya koyacağız. Hem süre hem de rapor bizim için sınırlayıcı bir gündem değil çünkü bu konu hepimizin sorumluluğu."