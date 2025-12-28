Kocaeli'de 83 yaşındaki Alzheimer hastası tarlada ölü bulundu

Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Altaş'ın cenazesi, otopsi için Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.