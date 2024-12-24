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        Kocaeli'de üst geçitlerdeki asansörlere zarar veren 16 kişi hakkında suç duyurusu

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, üst geçitlerdeki asansörlere zarar veren 16 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 18:44 Güncelleme: 24.12.2024 - 18:44
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        Kocaeli'de üst geçitlerdeki asansörlere zarar veren 16 kişi hakkında suç duyurusu
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, üst geçitlerdeki asansörlere zarar veren 16 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

        İzmit ilçesindeki üst geçitlerde asansörlere zarar verildiğini belirleyen belediye ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi.

        Ekipler, asansörlere binen 16 kişinin çeşitli şekilde asansörlere zarar verdiğini tespit etti.

        Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesince söz konusu 16 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

        Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ne desek bilemedik. Kendimize zarar vermekten ne zaman vazgeçeceğiz? Ortak alanlara verilen zarar milli servetimizi, emeğimizi ve geleceğimizi de yok ediyor. Birbirimizin hayatını zorlaştırarak nereye varabiliriz? Bu şehir hepimizin. Sahip çıkmak hepimizin görevi." ifadelerine yer verildi.

        Paylaşımda, asansörlere zarar verilen anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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