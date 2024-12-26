Kocaeli'de bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 6 sanık hakim karşısında

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Bilal K, Mehmet K, Hiranur B. ve Kerem K. ile tutuksuz sanıklar maktulün kız kardeşi Birsen K. ve yeğeni Semanur O katıldı. Maktul Murat Tosun'un babası İsmail Hakkı Tosun ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Söz verilen sanık Bilal K, Murat Tosun'un nişanlısı Hiranur B'yi taciz ettiğini iddia ederek, Tosun'un yeğeni Semanur O'dan taciz eden kişinin maktul olup olmadığına emin olmak için fotoğrafını istediğini anlattı.

Fotoğrafın maktulün kız kardeşi Birsen K. tarafından kendisine gönderildiğini ve emin olduktan sonra da Tosun'un evine gittiklerini aktaran Bilal K, "O esnada maktul arabasına biniyordu. Nişanlıma 'Emin misin? Bu mu?' diye sorduğumda, emin olduğu yanıtını aldım. Daha sonra torpidodan bıçağı aldım. Arkasından giderek birkaç kez bıçağı sapladım." diye konuştu.

Tutuklu sanık Mehmet K. ise Zonguldak'tayken eşinin arayarak taciz olayını anlatması üzerine Kocaeli'ye geldiğini belirterek, "Daha sonra taciz eden kişinin evine doğru gittik. Maktulü gördük. Hiranur, taciz edenin o olduğunu söyledi. Karakol olay yerine yakındı. 'Şikayet edelim.' dedim. Beni dinlemediler. Bilal K. maktulün yanına gitti ve kapışmaya başladılar. Ben oraya gittiğimde maktul kanlar içindeydi." şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık Hiranur B. ise işten çıktıktan sonra otobüse bindiğini, maktulün yanına oturduğunu ve elini omzuna attığı öne sürerek, "İlk başta düğmeye basacak sandım. 'İneceksiniz herhalde.' dedim. Ancak arka kapıya gidip durağa gelmesine rağmen inmedi, hala bana bakıyordu. Evimin önünde indim ve evime gittim." ifadelerini kullandı.

Birkaç gün sonra oturduğu aparmanın alt katındaki tünel kısmında maktulün kendisini taciz ettiğini ancak korktuğu için şikayette bulunamadığını iler süren Hiranur B, şöyle devam etti:

"Emin olmak için tutuksuz sanık Semanur'dan dayısı olan maktulün fotoğrafını istedik. Daha sonra maktulün kız kardeşi ve Semanur'un annesi Birsen K. fotoğrafı gönderdi. Sonra olay yerine gittik. Maktul, evinin önünde arabaya biniyordu. Bilal, 'Bu mu?' diye sordu. 'Emin değilim.' dedim. Adam okulun bahçesindeydi. Bizi görünce içeriye girmeye çalıştı. Bilal koşup ona 2-3 kez bıçak sapladı. Ardından karakola teslim olduk. Maktulü daha önceden tanımıyordum."