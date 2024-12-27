Kocaeli'de Kimya Teknoloji Merkezi açıldı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (İKMİB) tarafından 165 milyon lira yatırımla hayata geçirilen Kimya Teknoloji Merkezi, Türkiye'de daha önce yapılmayan bazı testler ile yüksek katma değerli yerli ürünlerin AR-GE çalışmalarına ev sahipliği yapacak.

Bilişim Vadisi'nde 7 bin metrekare kapalı alanda 1650 metrekarelik kuluçka merkeziyle test ve analizlerden girişimciliğe, AR-GE ve inovasyon projelerinden yüksek katma değerli ürün geliştirmeye kadar geniş bir perspektifle kurgulanan ve kimya sektöründe yeni bir ekosistem oluşturacak merkez törenle açıldı.

​​​​​​​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme vizyonu çerçevesinde Bakanlıklar öncülüğünde herkesin elinden gelen gayreti göstermeye devam ettiğini söyledi.

Yenilikçilik anlayışını özel sektörde hakim kılmak için gayret gösterdiklerini ifade eden Varank, "Merkez, Türkiye'nin ihracatını hem nitelik hem de nicelik anlamında artırmakta önemli katkılar sağlayacak." dedi. Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi kalkındırma hamlesinin içerisine soktuklarını dile getirerek, "Katma değerli üretimle, ihracatla ve katma değeri artıracak işlerimizle Türkiye Yüzyılı'na doğru ülkemizi götürmeye gayret ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı önce özel sektörümüzün bizlere vereceği desteklerle inşa edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İşte aşağıdaki liman, bu Bilişim Vadisi, aslında tüm kamuoyunun gözleri önünde bu işlerin nasıl geliştiğinin en önemli kanıtları." diye konuştu.

- "Küresel ticaret ile ekonominin çarklarının dönmesine vesile oluyoruz" İKMİB Başkanı Adil Pelister de sektör olarak ayak basmadıkları, ürünlerini ihraç etmedikleri ülke bırakmadıklarını belirterek, 30 milyar doları aşan dış satımla Türkiye ihracatında ikinci sırada olduklarını söyledi. "2030 hedefimiz kilogram başına 2 doları yakalamak ve toplam sektör ihracatımızı da 50 milyar dolara çıkarmak." diyen Pelister, var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Pelister, bir ülke için stratejik açıdan büyük öneme haiz 4 sektörden birisinin de kimya olduğuna işaret ederek, sektör olarak kendi mamullerini üretirken diğer taraftan 27 ayrı sektöre de hammadde ve mamul üreterek küresel ticaret ile ekonominin çarklarının dönmesine vesile olduklarını kaydetti. Geleceğin teknolojilerini de üretecek imkanların oluşturulmasına kaynak temin edebilmenin kimya sektörünün hedefleri arasında bulunduğunu aktaran Pelister, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte bu heyecanla geleceğimizi sağlam şekilde kurgulayabilmek ve günümüzdeki sürdürülebilirlik ilkelerine dönüşen küresel sosyoekonomik yapıya uyum sağlayabilmek amacıyla 2019 yılında geliştirmeye başladığımız Kimya Teknoloji Merkezi projemiz yerli ve milli bir bütüncül kimya endüstrisi oluşturabilmenin de ilk adımı olacak. Kimya Teknoloji Merkezi'mizde geniş kapsamlı enstrümantal, kimyasal, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, fiziksel ve mekanik analizlerin yapılacağı laboratuvarlar kurduk."

Seçtikleri modern cihaz ve analiz metotlarının birçok sektörü ve ihtiyacı kapsayacak nitelikte olduğunu belirten Pelister, bu sayede farklı sektörlerden gelecek taleplere en kısa zamanda cevap verebilecek bir altyapıları oluştuğunu söyledi. Pelister, 165 milyon lira yatırımla 7 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek ve sektör adına ilklere imza atacak merkezde halihazırda Türkiye'de yapılmayan 39 testin milli imkanlarla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ayrıca bünyelerinde toplam 209 farklı test uygulanacağını, 100 testten akredite olunacağını belirten Pelister, şunları kaydetti: "Bu sayede bugüne kadar yurt dışından alınan test ve laboratuvar hizmetlerinin önemli bir kısmını bu merkezde yapacağız. Cari açığımızın azaltılmasına ilk etapta yıllık ortalama 12,5 milyon dolar katkı sağlayacağız. Merkezimizde ihracatımızı artıracak test ve analiz hizmetlerinin yanı sıra uluslararası geçerliliği olacak sertifika ve sertifikasyon danışmanlık hizmeti de vereceğiz. Sunduğumuz AR-GE imkanlarıyla bütün sektörler için ürün ve süreç geliştirme çalışmaları yapacak, ulusal ve uluslararası proje destekleri konusunda firmalarımızın gelişimini sağlayacağız."

Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesi ​​​​​​​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, İKMİB Başkanı Adil Pelister ve diğer protokol üyelerince kesildi.