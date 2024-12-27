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        Kocaeli'de kamyonun çarptığı kadın öldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonun çarptığı kadın, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 19:28 Güncelleme: 27.12.2024 - 19:28
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        Kocaeli'de kamyonun çarptığı kadın öldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonun çarptığı kadın, hayatını kaybetti.

        C.O. yönetimindeki 16 AUB 165 plakalı kamyon, Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde Dilek G'ye (43) çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kamyon sürücüsü, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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