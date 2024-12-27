Kocaeli'de kamyonun çarptığı kadın öldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonun çarptığı kadın, hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonun çarptığı kadın, hayatını kaybetti.
C.O. yönetimindeki 16 AUB 165 plakalı kamyon, Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde Dilek G'ye (43) çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü, gözaltına alındı.
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