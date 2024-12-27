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        "Gezen sinema tırı" Kocaeli'de çocuklarla buluştu

        "Gezen sinema tırı", Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çocuklara sinema keyfi yaşattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 19:30 Güncelleme: 27.12.2024 - 19:38
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        "Gezen sinema tırı" Kocaeli'de çocuklarla buluştu
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        "Gezen sinema tırı", Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çocuklara sinema keyfi yaşattı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneği işbirliğinde yürütülen proje için özel olarak tasarlanan sinema tırı, Darıca Kaymakamlığı, Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ilçeye geldi.

        Tır, Cemil Meriç İlkokulu'nda çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

        Kaymakam Yüksel Kara, gazetecilere, gezen sinema tırının ilçeye gelmesine katkıda bulunan Sinema Genel Müdürü Birol Güven'e teşekkür etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay da gezen sinema tırı sayesinde çocukların keyifli zaman geçirdiğini söyledi.

        Gezen sinema tırı, yarın Darıca Hizmet Kompleksi'nde, pazar günü de Darıca Merkez Kapalı Pazar Alanı'nda çocuklarla buluşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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