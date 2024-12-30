Karamürsel'de lise öğrencileri Hyundai fabrikasını gezdi

Otomobil fabrikalarındaki çalışma ortamı kuralları ve iş güvenliği tedbirleri hakkında da bilgi edindiklerini anlatan Limon, okullarından mezun olan öğrencileri fabrikada görmenin de kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Okul müdürü Sabit Mehmet Limon, öğrencilerin okulda öğrendikleri teorik ve pratik bilgilerin, üretim süreçlerinde nasıl kullanıldığını yerinde görme şansı elde ettiklerini belirtti.

Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasını gezdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.