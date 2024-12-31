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        Kocaeli'de karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evlerinde yaktıkları mangal kömüründen sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne, baba ve 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 09:56 Güncelleme: 31.12.2024 - 09:58
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        Kocaeli'de karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evlerinde yaktıkları mangal kömüründen sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne, baba ve 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.

        İddiaya göre, Osmangazi Mahallesi Hanımeli Sokak'ta 4 katlı binanın zemin katında oturan 5 kişilik aile, ilçede 4 gün önce meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından yaşanan gaz kesintisi nedeniyle ısınmak için evlerinde mangalda kömür yaktı.

        Mangaldan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini fark eden anne Halime Y, eşini ve çocuklarını uyandırdıktan sonra 112 Acil Servis'e durumu bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Anne ile çocukları Belinay (13), Bulem (8) ve Beril Y. (3) Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, baba Abdullah Y. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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