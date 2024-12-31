Kocaeli'de karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Anne ile çocukları Belinay (13), Bulem (8) ve Beril Y. (3) Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, baba Abdullah Y. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mangaldan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini fark eden anne Halime Y, eşini ve çocuklarını uyandırdıktan sonra 112 Acil Servis'e durumu bildirdi.

İddiaya göre, Osmangazi Mahallesi Hanımeli Sokak'ta 4 katlı binanın zemin katında oturan 5 kişilik aile, ilçede 4 gün önce meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından yaşanan gaz kesintisi nedeniyle ısınmak için evlerinde mangalda kömür yaktı.

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