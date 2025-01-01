Kocaeli'de bir vatandaş yeni yıl kutlamalarına atıyla katıldı

Yılmaz ve atını gören vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kayıt altına alıp fotoğraf çektirdi.

"At Türk'ün kanadıdır" diyen Yılmaz, "Rüzgar" ile boş zamanlarında yürüyüşe çıktığını, 2025'e birlikte girmenin daha hayırlı olacağını düşündüğünü söyledi.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl da atıyla yeni yıla girdiğini ve seçimlerde de atıyla oy kullanmaya gittiğini ifade etti.

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