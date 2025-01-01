Kocaeli'de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Harun ve Cansever Alpgün çifti 00.02'de 2 kilo 580 gram ağırlığında doğan erkek bebeklerine hangi ismi vereceklerini henüz kararlaştırmadı.

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