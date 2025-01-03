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        Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de çeşitli suçlardan hakkında 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 09:41 Güncelleme: 03.01.2025 - 09:41
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        Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de çeşitli suçlardan hakkında 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        "Dolandırıcılık" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. (42) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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