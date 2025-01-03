Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı

"Dolandırıcılık" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. (42) yakalandı.

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