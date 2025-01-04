Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında, 183 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 75 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

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