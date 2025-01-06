Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 600 kilogram kaçak tütün ve 105 bin 800 makaron ele geçirildi

        Kocaeli'de 600 kilogram kaçak tütün ve 105 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 15:59 Güncelleme: 06.01.2025 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 600 kilogram kaçak tütün ve 105 bin 800 makaron ele geçirildi
        ABONE OL

        Kocaeli'de 600 kilogram kaçak tütün ve 105 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda 600 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 46 bini dolu olmak üzere 105 bin 800 makaron, 2 elektrikli sigara sarma makinası ve 1 kompresör ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        Kabine toplantısı başladı
        Kabine toplantısı başladı
        Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması
        Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması
        2024'te CİMER'e 4.5 milyon başvuru yapıldı! En çok ne talep edildi?
        2024'te CİMER'e 4.5 milyon başvuru yapıldı! En çok ne talep edildi?
        ATM'den para çekiyordu! Silahlı saldırıda can verdi!
        ATM'den para çekiyordu! Silahlı saldırıda can verdi!
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        800 yıllık keşifte Anadolu parsı izi
        800 yıllık keşifte Anadolu parsı izi
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!

        Benzer Haberler

        ATM sırasında uğradığı silahlı saldırıda öldü (2)
        ATM sırasında uğradığı silahlı saldırıda öldü (2)
        ATM sırasında uğradığı silahlı saldırıda öldü
        ATM sırasında uğradığı silahlı saldırıda öldü
        'Mavi Vatan-2025 Tatbikatı' başlıyor
        'Mavi Vatan-2025 Tatbikatı' başlıyor
        Mavi Vatan-2025 Tatbikatı yarın başlayacak
        Mavi Vatan-2025 Tatbikatı yarın başlayacak
        Kocaeli'de ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Kocaeli'de ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Sanayi kenti Kocaeli, geçen yıl 20,4 milyar dolarlık ihracata imza attı
        Sanayi kenti Kocaeli, geçen yıl 20,4 milyar dolarlık ihracata imza attı