Kocaeli'de 600 kilogram kaçak tütün ve 105 bin 800 makaron ele geçirildi

Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda 600 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 46 bini dolu olmak üzere 105 bin 800 makaron, 2 elektrikli sigara sarma makinası ve 1 kompresör ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Kocaeli'de 600 kilogram kaçak tütün ve 105 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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