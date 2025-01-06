Kocaeli'de 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Ekipler, "kasten öldürme" ve "sayı nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması taşınması bulundurulması" suçlarından hakkında 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.V'nin (25) kentte olduğunu tespit etti.

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