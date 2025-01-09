Kocaeli'de tefecilik yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, tefecilik suçuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda Dilovası'nda bir kişinin borç para vermek suretiyle haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlının ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, 42 senet ve kimlik fotokopisi ile 105 tabanca mermisi ele geçirildi.