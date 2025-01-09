Kocaeli'de 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "yağma", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranan T.K'nin İzmit'te olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri, hakkında toplam 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.