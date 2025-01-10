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        Ormanya'da yetişen kızıl geyikler popülasyonun azaldığı alanları canlandırıyor

        SEFA TETİK - Kocaeli'deki Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda yetişen kızıl geyikler, popülasyonun azaldığı doğal habitatlara salınarak bölgenin biyoçeşitliliğine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 11:06 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:06
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        Ormanya'da yetişen kızıl geyikler popülasyonun azaldığı alanları canlandırıyor
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        SEFA TETİK - Kocaeli'deki Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda yetişen kızıl geyikler, popülasyonun azaldığı doğal habitatlara salınarak bölgenin biyoçeşitliliğine katkı sağlıyor.

        Büyükşehir Belediyesince Kartepe ilçesinde 2010 yılında yaklaşık 2 bin dönümlük alana kurulan Ormanya'daki Yaban Yaşam Alanı'nda geçen yıl dünyaya gelen 43 yavruyla çeşitli türlerdeki yaban hayvanı sayısı 189'a yükseldi.

        Kızıl geyik üretiminde yüzde 20 artış sağlanan alan, bu yıl da koruma ve rehabilitasyon çalışmalarının yanı sıra ekosistemin dengesinin korunması ve yerel biyoçeşitliliğin artırılması konusunda önemli rol üstlenecek.

        Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen ve 3 yıl sürecek "Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi"nin ilk etabında geçen yıl üretilen 17 kızıl geyik, Samanlı Dağları'nda popülasyonun azaldığı habitatlara salındı.

        Bu yıl da 23 kızıl geyiğin doğal yaşam alanlarına bırakılarak doğal dengenin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.

        - "Kızıl geyiklerde yüzde 20 artış görüldü"

        Ormanya Sorumlu Veteriner Hekimi Muhammet Nalkıran, AA muhabirine, Yaban Yaşam Alanı'nda kızıl geyik, karaca, ceylan ve ala geyik türlerinin bulunduğunu söyledi.

        Nalkıran, geçen yıl 17 kızıl geyik, 3 karaca, 11 ceylan ve 12 ala geyik yavrusunun dünyaya geldiğini aktararak, Yaban Yaşam Alanı'ndaki hayvan sayısının 189'a yükseldiğini kaydetti.

        Doğal yaşam alanında bulunmaması gereken ve çeşitli nedenlerle yaralanan kızıl geyiklerin özel koşullarda yakalanarak Ormanya'ya getirildiğini belirten Nalkıran, bu türlerin kendi habitat alanlarına uygun bakıldığını anlattı.

        Nalkıran, kızıl geyikler için 40'ar dönümlük 5 alanın bulunduğunu dile getirerek, "Doğal yaşam alanlarında geniş habitatlara ihtiyaç duyduklarından buradaki alanları da geniş alandan oluşuyor. Bu alanda 2 yılda bir baskın erkek bireylerin kan değişimiyle akrabalık ilişkisini de ortadan kaldırarak kızıl geyiklerimizi büyütüp çoğaltmayı hedefliyoruz. Ormanya adeta kızıl geyik üretim istasyonu gibi çalışıyor. 2024 yılında Samanlı Dağları'na 17 kızıl geyik saldık, bu yıl da devam edecek projeyle sayımızı 40'a ulaştırmayı hedefliyoruz. Amacımız bölgedeki biyoçeşitliliği artırmak, yaşam alanlarındaki tür ve habitatların korunmasını sağlamak." diye konuştu.

        Kızıl geyiklerde yaklaşık yüzde 20 artış görüldüğünü aktaran Nalkıran, "Yüksek sayıda yavru alımı sağladık. Bu hem bizim hem de doğanın dengesi için çok iyi bir rakam." dedi.

        Nalkıran, Yaban Yaşam Alanı'nda veteriner hekimler ve biyologların hayvanların sağlık durumlarının ve rasyonlarının (hayvanın 24 saatlik besin gereksinimini sağlayacak yem miktarı) günlük takip edildiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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