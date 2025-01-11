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        Kocaeli Valiliğinden açıklama

        Kocaeli Valiliği, bazı basın organlarında yer alan "bir gazetecinin yaptığı haber nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 00:29 Güncelleme: 11.01.2025 - 00:29
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        Kocaeli Valiliğinden açıklama
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        Kocaeli Valiliği, bazı basın organlarında yer alan "bir gazetecinin yaptığı haber nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Kocaeli Valiliğince dün bazı basın organlarında yer alan "bir gazetecinin yaptığı haber nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı" haberlerine ilişkin açıklama yapıldı.

        Haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Habere konu muhabir C.P. gazetecilik faaliyetinden dolayı değil, hakkında yapılan şikayet üzerine 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. C.P. aynı gün ifadesinin alınmasına müteakip sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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