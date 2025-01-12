Kocaeli'de kömür fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kömür fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kömür fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çerkeşli Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir kömür fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Hasar oluşan fabrikada soğutma çalışması yapılıyor.
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